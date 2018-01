El impedimento que Demi Lovato tendría para volver a la actuación

Al igual que el resto de estrellas infantiles de Disney, Demi Lovato comenzó su carrera compaginando la música con diferentes proyectos en películas y series para la pequeña pantalla, aunque su faceta como actriz fue quedando progresivamente a un lado al mismo tiempo que se afianzaba como artista en solitario.

En los últimos años, la cantante ha compaginado la promoción de sus discos con su participación como juez o coach en distintos concursos televisivos y trabajos puntuales de doblaje -dando voz a la Pitufina en la cinta de animación 'Los Pitufos: La Aldea Perdida'-, pero nunca ha vuelto a gozar de la misma popularidad como actriz que en los tiempos en que protagonizó 'Camp Rock'. Sin embargo, esa situación podría cambiar muy pronto.

"Me valdría cualquier cosa", asegura en conversación con el portal PopSugar sobre sus planes para regresar a la interpretación. "Creo que dependería de qué me permitieran hacer con todos los tatuajes que tengo".

Mientras espera a que llame a su puerta la oferta perfecta, Demi se contenta con dar rienda suelta a su vena más creativa en los videoclips de sus temas. En concreto, en el vídeo musical 'Tell Me You Love Me' reclutó al atractivo actor Jesse Williams para protagonizar junto a ella una boda con un inesperado final.

"Mis amigos fueron los que me dijeron que contratara a uno de los doctores atractivos de 'Anatomía de Grey'. Y entonces decidí que, si iba a hacerlo, pues entonces elegiría a Jesse", asegura divertida.

De cara a un futuro, además de diversificar su trayectoria, a la artista también le gustaría sentar cabeza en el terreno personal -algo que no ha logrado hacer desde el final de su relación con Wilmer Valderrama- y convertirse en madre.