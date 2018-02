Se anunció un nuevo festival en la ciudad de Nueva York

En las últimas horas voceros del festival “Panorama Festival” que se desarrollara en la gran manzana del 27 al 29 de Julio, anunciaron el cartel de artistas que estarían presentes The War On Drugs, Janet Jackson, The weekend y The killers.

🗽 Una publicación compartida por The Weeknd (@theweeknd) el Ene 31, 2018 at 9:17 PST

Los tres dias de música estaran a cargo del grupo canadiense The Weekend y tendrá como abridores a Migos , Dua Lipa y The War On Drugs. El dia sábado estará presente Janet Jackson y SZA , Cardi B , Gucci Mane y St. Vincent . y para terminar el dia domingo se presentara the killers junto a The XX , Odesza y David Byrne

La venta de la boletería del evento que se efectuara en el parque Randall's Island empieza este viernes a las 10 am.