Jim Carrey no irá a juicio por el suicidio de su exnovia Cathriona White

Han pasado más de dos años desde que la exnovia del actor Jim Carrey, Cathriona White, decidiera poner fin a su vida tras atravesar una dura temporada marcada por la depresión y el consumo excesivo de medicamentos, una tragedia que dio posteriormente lugar a una cruenta batalla legal entre, por un lado, la madre y el exmarido de esta (Brigid Sweetman y Mark Burton) y el propio artista, al que los primeros acusaban de ser parcialmente responsable de su deceso.

Sin embargo, tras un agrio litigio definido por el constante intercambio de demandas y contrademandas entre las dos partes, con la familia de Cathriona esgrimiendo como principales argumentos para defender su posición que el intérprete le había hecho la vida imposible durante su turbulenta relación, que le había transmitido tres enfermedades venéreas y, en último término, que había sido él quien le había proporcionado los calmantes con los que puso fin a su vida; el juez que estudia el caso ha dictaminado finalmente que Carrey no tiene responsabilidad alguna en el suceso y, por tanto, este no tendrá que ir a juicio.

Ha sido el portavoz del propio intérprete el que ha confirmado la noticia al portal de noticias The Hollywood Reporter sin dar más detalles sobre las claves de su exoneración, al margen de revelar que la decisión judicial le fue comunicada el pasado 25 de enero y que Carrey ya está preparado para "seguir con su vida". Por su parte, ni Brigid Sweetman ni Mark Burton han querido hacer declaraciones sobre el varapalo que han sufrido en su pretensión de ver al artista sometiéndose a juicio.

"En este momento no tenemos ningún comentario que compartir"

Reza la escueta nota facilitada por su equipo legal a los medios de comunicación.

Además de defender su inocencia desde el primer momento y sin ambages, en los últimos meses Jim Carrey también ha recurrido a las redes sociales para denunciar lo que, a su juicio, ha sido una estrategia de mentiras y calumnias orquestada por la progenitora, el exmarido y, sobre todo, el abogado que en su momento trabajó para Cathriona y que, después, asesoró a sus familiares para lanzar sus ataques contra él.

"Hoy he registrado una contrademanda contra Filippo Marchino, del bufete The X-Law Group, Mark Burton y Brigid Sweetman. Por desgracia, hace tres años cedí y acabé llegando a un acuerdo para resolver unas falsas acusaciones que había vertido contra mí el señor Marchino en nombre de Cat, lo que derivó en un proceso legal muy costoso y doloroso. En ese momento Cat estaba siendo explotada por este señor. Ahora que el caso se está recrudeciendo, no pienso permitir que este fraude siga su curso, porque este tipo de comportamiento me parece inaceptable, sobre todo porque las alegaciones vienen de un hombre que era su marido, pero solo en título y no en substancia, y de una madre con la que no tenía relación", reza un extracto de la carta que compartió en su perfil de la red social.