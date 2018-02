Jennifer Lopez agradece el 'apoyo' que recibe de su pareja Alex Rodriguez

La pareja formada por Jennifer Lopez y Alex Rodriguez pasó en solo unos meses de tratar de ocultar su idilio por todos los medios a protagonizar elegantes posados para revistas como Vanity Fair y, en general, a presentarse ante la opinión pública como un tándem perfectamente sincronizado e inseparable, de lo que parece desprenderse una relación casi simbiótica que, a ojos de la diva de Bronx, se explica fundamentalmente con las continuas muestras de "apoyo" que recibe de su chico.

"Es una persona que me apoya constantemente, en todo momento. Quiero decir, anoche estuvo conmigo en los ensayos hasta la una de la mañana y eso que él se había pasado todo el día trabajando. Yo me había pasado todo el día trabajando también y luego me fui directamente a los ensayos. Él me preguntó: '¿A qué hora crees que terminarás?'. Yo le dije que no sabía y me contestó: 'Vale, pues me voy contigo para allá, trabajo un poco y luego nos vamos juntos a casa", ha revelado la intérprete, productora y cantante a E! News.

Esa buena predisposición a la hora de adaptarse a los absorbentes horarios labores de Jennifer juega, en opinión de esta, un papel fundamental en lo que a equilibrar el peso de los planos profesional y personal, dando a los dos enamorados la oportunidad de pasar más tiempo juntos a pesar de sus apretadas agendas de trabajo.

"Esa es la clase de apoyo que necesitas de una pareja cuando estás en este negocio. Es una industria algo diferente a las demás, así que necesitas contar con alguien que te entienda y que comprenda los entresijos de este empleo... Que de verdad quiera estar ahí para ti, y por el que tú sientas lo mismo. Es muy especial lo que tenemos", ha expresado en la misma conversación, antes de aclarar que, sin embargo, de momento no hay planes de boda entre los dos tortolitos.

"No quiero poner presión adicional en nadie ni en lo que tenemos", ha manifestado tajante.