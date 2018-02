Jamie Dornan de "50 sombras de grey" revela por qué no pudo realizarse como modelo

El actor Jamie Dornan puede presumir de haber alcanzado el éxito en dos industrias tan competitivas como la de la moda y el cine. Y es que, antes de que la franquicia 'Cincuenta sombras de Grey' le consagrara como uno de los grandes sex-symbols de Hollywood, el intérprete irlandés ya se había labrado una reputación durante su etapa como modelo, que ha dejado para el recuerdo algunas imágenes suyas muy sugerentes posando en ropa interior para Calvin Klein.

Sin embargo, Dornan nunca terminó de dar el salto a las pasarelas internacionales pese a su innegable atractivo debido a su peculiar manera de andar.

"A ver, hay unas cuantas razones... Para empezar, en realidad nunca quise hacer; para mí no tenía ningún atractivo, me parecía demasiado trabajo. Pero sobre todo, fue porque en una ocasión sí que fui a la Semana de la Moda de Milán y me presenté a unos cuantos castings. Me quedé en un hotel llamado Lucky, en el que también había otros modelos masculinos. Era un ambiente asqueroso. Y resultaba que me dijeron que tengo una forma de caminar muy desafortunada, como si fuera dando saltitos", explicó a su paso por el late-night de James Corden.

Aunque en aquel momento no le importó demasiado que su falta de gracia al moverse le cerrara esa puerta profesional, en vista de que su anterior profesión jamás le interesó demasiado, más adelante sí se convirtió en un problema. Sin ir más lejos, durante la grabación de la serie 'The Fall', el director acabó interrumpiendo el rodaje de una secuencia para preguntarle por qué había decidido que su personaje se moviera de ese modo.

"Hasta ese momento habían sido casi todo primeros planos, así que no se me veía caminar. Y en cuanto me tocó hacerlo, Allan Cubitt, el creador de la serie, me interrumpió y me dijo: 'Eh... ¿se trata de alguna idea que has tenido para el papel? Me refiero a cómo caminas'. Y me tocó a explicarle que no, que era una característica mía. Al final me hizo grabar de nuevo, intentando que diese pasos más largos, pero tenía un aspecto ridículo", recordó.