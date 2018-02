Selena Gómez habla sobre sus problemas de depresión en una reveladora entrevista

Selena Gómez es la portada de la edición del mes de marzo de la revista Harper's Bazaar en donde habló claramente sobre cómo sigue luchando día a día contra sus problemas de ansiedad y depresión. Y es que Gómez no ha pasado por los mejores meses de su vida, pues tras sufrir de lupus y luego de su transplante de riñón, la cantante ha tenido que soportar momentos en donde pudo estar a punto de tirar la toalla.

En una reveladora entrevista que le realizó la misma Katherine Langford, protagonista de "13 Reasons Why", serie de la que fue productora, la cantante habló de su verdadero estado de salud.

“2018 va a ser un año mejor”...“Porque lo creo por mí. Y cualquiera que me conoce sabe que siempre será primero mi salud y mi bienestar. He tenido muchos problemas con la depresión y ansiedad, y he sido muy elocuente al respecto, pero no es algo que siento que superaré alguna vez. No habrá un día en el que yo diga 'Aquí estoy con un vestido bonito, ¡gané!' Creo que es una batalla que tendré que enfrentar por el resto de mi vida, y estoy de acuerdo con eso porque sé que me elijo a mí misma sobre cualquier otra cosa “ puntualizó la bella cantante.

Al parecer la novia de Justin Bieber, quiere asegurarse una estabilidad emocional y de salud que le den vía libre a su música, por ello también tuvo que aplazar el lanzamiento de su álbum: “Este será mi año y estoy intentando hacerlo libre de ese pensamiento. Quiero asegurarme de que estoy sana. Si eso está bien, todo lo demás también lo estará. No acostumbro ponerme metas porque no quiero decepcionarme si no las alcanzo, pero lo hago. También quiero dedicarme a mi música, mi próximo álbum lleva mucho tiempo haciéndose. Me siento suficientemente confiada sobre dónde está mi música, así que, si me toma 10 años, serán 10 años de trabajo, no me importa”.

Finalmente Selena habló de su relación con las redes sociales, plataformas que no han sido nada fáciles de manejar para ella, sobretodo por lo vulnerable que se siente frente a ellas:

“Instagram me ha dado una voz en medio de todo el ruido de personas que tratan de contar mi vida por mí, me permite decir 'Oye, voy a publicar esto sobre mí', y al final eso desmiente los miles de historias que hacen sobre mí, que en la mayoría de los casos son falsas. Así que no me gusta de esta manera porque son mis palabras, mi voz y mi verdad. Lo único que me preocupa es el valor que le dan las personas a las redes sociales, le dan una representación falsa de lo que es importante. Así que sí, es de mis relaciones más complicadas.” afirmó la intérprete de "Wolves".