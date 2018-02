La polémica declaración de Andrew Garfield que pone de nuevo en duda su sexualidad

Andrew Garfield siempre ha tenido a sus fans con las dudas si realmente tiene otros gustos sexuales a pesar de ser uno de los galanes más codiciados del cine.

Pues recientemente el ex novio de la bellísima Emma Stone, confesó que no descartaría tener una relación con un hombre si después de un tiempo existe química o atracción.

"En este momento, solo me he sentido atraído a nivel sexual por mujeres"... "Mi postura frente a la vida, sin embargo, se basa en que siempre intento rendirme ante el misterio de no controlar nada. Creo que la mayoría del mundo intenta controlar sus experiencias en ese sentido, y manejarlas, y levantar muros en torno a lo que somos y quienes somos. Yo estoy abierto en todo momento a cualquier impulso que pueda asaltarme", expresó.

Sin embargo y pese a sus insinuaciones, el actor no se reconoce aún como bisexual o con otra orientación:

"A ver, si tuviera que identificarme de alguna forma, diría que me identifico como heterosexual".