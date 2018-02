Camila Cabello revela detalles de su nuevo video y destila sensualidad

Camila Cabello no deja de sorprendernos y es que después de un éxito rotundo con su canción "Havana" que entre otras cosas cuenta con más de 512 millones de views en youtube, la intérprete ahora se prepara para lanzar el video de su próximo sencillo.

La intérprete de origen cubano ha revelado a través de su cuenta de instagram un pequeño teaser de lo que será el clip "Never be the same" y a muchos sí que les gusta lo que ven.

En este adelanto se puede inferir que Camila llegará más sensual que nunca y como jamás se ha visto, desde que la conocemos en Fifth Harmony.

¡Ya queremos verlo completo!