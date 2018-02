Las canciones pop perfectas para dedicar en ‘San Valentin’

Sabemos que "San Valentín" es una fiesta más norteamericana que de esta parte del continente, pero si de romanticismo se trata un día como hoy podría ser la excusa perfecta para quedar frente a tu pareja como todo un príncipe o (una apasionada princesa).

Y es que si de artistas pop se trata, estos intérpretes que suenan en LOS40 pueden colaborar en una velada muy romántica junto a tu pareja un día como hoy (o si prefieres en septiembre).

Te dejamos algunas canciones perfectas para dedicar en el "día de los enamorados".

1. PERFECT - ED SHEERAN (Con esta seguramente cae a tus pies, cualquier mujer desearía saber que es la apropiada para ti)

2. STAY WITH ME - SAM SMITH (Para que siente que la necesitas siempre a tu lado)

3. TREASURE - BRUNO MARS (Desde el título ya podrás imaginar lo que puede lograr esta canción en una noche romántica; ¡toma lo tuyo tesoro!)

4. WHAT ABOUT US- PINK (No siempre pasas por el mejor momento de tu relación y las preguntas para reafirmar cómo va el amor es importante para seguir adelante. ¡Nos pusimos trascendentales!

5. SWEET CREATURE - HARRY STYLES (Para esas almas gemelas, si no se derrite por la letra, seguro lo hará por el intérprete).

6. ALL OF ME - JOHN LEGEND (Para que sepa que es todo en tu vida, con una extraordinaria interpretación de este gigante de la música.

7. HIM & I - G-EAZY FT HALSEY (Existen relaciones, complicadas, tóxicas y demás, para ellas también hay canción de amor).

8. DIAMONDS - RIHANNA (Si no tienes para comprar joyas, hacerla sentir como una funciona perfecto. También para las almas gemelas).

9. WOLVES - SELENA GÓMEZ FT MARSHMELLO (Muchos piensan que la escribió pensando en Bieber y si fue así, los amores imposible o complicados valen la pena)

10. FOR YOU - RITA ORA FT LIAM PAYNE (Para que termines la velada al estilo de "50 sombras liberadas" ¡nos pusimos sensuales!.