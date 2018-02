¿Se está preparando Paris Hilton para debutar en la maternidad?

Teniendo en cuenta que su hermana Nicky dio a luz recientemente a su segundo retoño y que ella misma se ha embarcado ya en los preparativos de su esperada boda con el guapo Chris Zylka, parece comprensible que la afamada Paris Hilton no pueda dejar de fantasear con la perspectiva de convertirse en madre lo antes posible, una dinámica que la rubia heredera ha vinculado directamente a la "fiebre por los bebés" que ha venido experimentando últimamente.

"No sabes hasta qué punto [quiero ser madre]. Tengo una fiebre por los bebés tremenda desde que nació mi segunda sobrina. Además, su nacimiento me ha dado esperanza, porque ha demostrado que tenemos muy buenos genes en mi familia. Así que no tengo de qué preocuparte en ese sentido", ha explicado a Us Weekly la también DJ sobre su cada vez más intenso instinto maternal.

Sin embargo, antes de ponerse a planificar un reto tan significativo como el que se desprende de traer una nueva vida al mundo, Paris tendrá que superar primero el sinfín de obstáculos que le está presentando -a ella y a su madre- el multitudinario enlace con el que pondrá el broche de oro a la estable relación de la que disfruta junto al atractivo actor.

"Desde que me comprometí he estado viajando un montón, así que en breve tendré que reunirme con mi madre. No hemos parado de hablar por teléfono, intentando decidir dónde queremos hacerlo y cuándo. Hay mucho que planear, y resulta muy complicado. Mi horario es una locura, y eso sin mencionar el hecho de que tengo amigos y familiares en muchos lugares del mundo. Y sobre todo, quiero que sea perfecto", revelaba hace unos días a E! News para confesar, a continuación, que le abrumaba el sinfín de opciones que tenía entre manos sobre los varios vestidos que lucirá en el evento.

Al margen de esos momentos puntuales de agobio y estrés que tan ligados están a los preparativos de su gran día, lo cierto es que Paris lleva meses exudando felicidad y un optimismo aún más pronunciado que el que suele caracterizarla, especialmente cuando se pronuncia sobre el hombre que ha conquistado definitivamente su corazón.