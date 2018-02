Ex protagonista de "Stuart Little" participa en este famoso reality para encontrar pareja

Jonathan Lipnicki es recordado por su personaje en la recordada cinta "Stauart Little" cuando tan solo tenía 9 años; ahora luce como un galán y quiere encontrar una novia a través de un conocido reality.

El joven ahora con 27 años se presentó en el reality "Celebs Go Dating", que les busca pareja a los famosos; de hecho en la emisión del programa pudo entablar una fugaz relación con Becca Mansoon, una joven de 22 años que resultó por algunos capítulos ser la indicada.

"No podía ser más perfecta”, no obstante, después de 8 emisiones Manson no soportó que la mujer no dejara de encasillarlo como el pequeño "George" de la recordada película.