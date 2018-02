Camila Cabello no participará en el tour de Taylor Swift

Todo debido a que la cantante con raíces mexicanas ya tendría planeado un tour promocional de su llamado Never Be The Same Tour a partir del mes de abril y en ninguno de los escenarios ni fechas se cruzan las presentaciones de ambas artistas.

También revelo que no cantará temas de Fifth Harmony, grupo en el que estuvo hasta el año 2016 antes de lanzarse cono solista primero con la colaboracion con Pitbull y J Balvin para el soundtrack de “Rapido y furiosos 8” y luego con su éxito en el 2017 de “Havana” primero junto a Young Thug y en el mes de noviembre junto a Daddy Yankee.