Así reaccionaron estos jóvenes al escuchar "Whenever wherever" de Shakira

Se trata de un experimento del Canal de Youtube "React" en donde un grupo de jóvenes escuchó algunas canciones que tenían que identificar y se buscaba medir su reacción.

Las canciones que tenían que identificar fueron: ‘Baby Boy’, ‘Want You Bad’, ‘Everywhere’, ‘Bounce With Me’, que fueron reconocidas por 4 de ellos, como también ‘Hypnotize’ y ‘Drops of Jupiter’, The Offspring, Lil’ Bow Wow.

6 de los 8 adolescentes pudieron dar con los intérpretes de "Baby boy" (Beyoncé y Sean Paul), lo curioso es que 7 de ellos logró identificar a la perfección la canción de la colombiana Shakira "Whenever, wherever" de su álbum "Servicio de lavandería".

En su totalidad y a pesar de su corta edad, tuvieron apreciaciones positivas hacia la colombiana y hacia la canción que nos recuerda el pasado pop de la barranquillera.

“Ella ha estado haciendo música por mucho tiempo, es hermosa y su voz también" dijo una de ellas.