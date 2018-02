Kylie Minogue sufrió una crisis nerviosa tras una ruptura amorosa

A principios del año pasado comenzaron a circular una serie de sorprendentes rumores que aseguraban que Kylie Minogue había cancelado sus planes de boda con el australiano Joshua Sasse, a pesar de que apenas unas semanas antes ella todavía proclamaba a los cuatro vientos su intención de adoptar el apellido de su chico tras su enlace. Finalmente, la triste noticia resultó ser cierta, aunque hasta ahora no han trascendido las razones tras su ruptura, al menos confirmadas por los propios protagonistas de la historia.

Lo que sí ha reconocido la artista es que su separación resultó muy dolorosa, hasta el punto de que ella necesitó aislarse del mundo en Tailandia junto a sus amigas más cercanas para analizar su situación y recuperar la perspectiva.

"Quería que todo parara. Necesitaba tiempo para curarme... Mi sistema físico se había visto comprometido. Creo que estaba pasando por lo que se conoce como una crisis nerviosa", ha explicado ahora en declaraciones a un importante medio internacional.

#Valentine #Hearts Una publicación compartida por Kylie Minogue (@kylieminogue) el Feb 14, 2018 at 10:21 PST

Sin embargo, el retiro espiritual de la estrella no duró demasiado, tan solo seis días, ya que ella misma era consciente de que tenía una vida y una carrera esperándola.

"Al final te sacudes el polvo, te levantas y pasas por una nueva fase: 'No volveré a hacer algo así, jamás'", reconoce.

Ahora la cantante solo quiere pasar página y olvidar: "Ya no quiero hablar del tema porque no creo que sea justo para él, y ya lo he superado", afirma con convicción..