The Chainsmokers se convierten en vampiros en el aterrador video de 'You Owe Me'

El dúo conformado por Alex Pall y Drew Taggar, The Chainsmokers, ha regresado a la escena musical con el video de su más reciente single 'You Owe Me'.

En este particular clip, se pueden ver a estos Dj's estadounidenses convertidos en unos aterradores vampiros que a su paso cenan a unos peculiares invitados. Lo curioso de esta propuesta audiovisual es la referencia a la contundente crítica que ha estado presente a lo largo de su carrera.

Y es que aunque muchos no gusten de este dúo nacido en 2012, lo que sí es cierto es que han logrado pegar muchos éxitos como "Closer" o "Don't let me down", entre otros, lo que les da la capacidad de seguir siendo referentes electrónicos en la escena mundial.