La particular manera en la que 2 Chainz anuncio su nuevo álbum.

El cantante de Georgia no ha parado de trabajar desde que saco al mercado en el 2017 el álbum Pretty Girls Like Trap Music compuesto por 16 canciones y en el 2016 con su disco ColleGrove con 13 canciones ahora por tercer año consecutivo se lanza al ruedo con ‘Rap Or Go To The League’ un disco del cual todavía se desconocen detalles pero que seguramente se lanzará este año.

En la publicación del video que se realizó hace pocos días el rapero apunta a hacia la discriminación racial que sufren en su país por parte de las fórmulas que sirven para lavar el cerebro tal como lo afirma 2 Chainz.