“Magenta Riddim" será lo nuevo de Dj Snake

"A Different Way" fue lo último que se le vio al Dj Frances lanzado en septiembre de 2017 y que logro la posición número 11 en el conteo Dance / Electronic Chartsy en diciembre, ahora viene con un sonido isleño característico del productor de temas como “Turn Down for What” y “Let Me Love You” junto a Justin Bieber.

