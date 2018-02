Dua Lipa brilló en los Brit Awards

Su éxito no para, ya que hace pocos días se convirtió en la artista más joven en llegar a las mil millones de reproducciones por su canción “New Rules” estando e las voces de los críticos quienes admiran su madurez y la calidad de su voz a pesar de su juventud.

Por otro lado Stormzy, se llevó los galardones de la mejor elección por los críticos y artista británico del año, mientras que Gorillaz se colgó con el galardón por Mejor Banda Británica y otro de los artistas que no podía faltar aunque no con el éxito que se esperaba fue Ed Sheeran quien solo obtuvo el premio de mejor canción del año con “Shape Of You” a pesar de las nominaciones que tenía.