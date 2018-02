Ed Sheeran cambia la fiesta de los Brits por una cena en casa con su prometida

Fiel a su carácter relajado y hogareño, el cantante Ed Sheeran prefirió no hacer acto de presencia en cualquiera de las muchas y lujosas fiestas que tuvieron lugar en Londres tras la ceremonia de entrega de los premios Brit -los galardones más importantes de la industria musical británica-, y en su lugar optó por disfrutar de una sencilla velada junto a su prometida Cherry Seaborn en la intimidad de su casa.

"Normalmente, después de los Brits me iba directamente a alguna de las fiestas, y en los últimos años me decía a mí mismo que por qué no compraba curry para llevar y me iba directamente a casa. Y eso es lo que voy a hacer esta noche", bromeó el cantautor inglés en conversación con el diario The Sun poco después de la finalización de la gala, que tuvo lugar en el O2 Arena de la capital británica.

Pero antes de marcharse a casa para pasar una agradable noche con su pareja, con la que anunció hace escasas semanas que finalmente se estaban preparando para pasar por el altar, el pelirrojo artista no tuvo reparo alguno a la hora de pronunciarse sobre el anillo de compromiso que le había fabricado la propia Cherry y, curiosamente, sobre una de las tareas a la que más tiempo está dedicando desde que se hiciera oficial su compromiso.

"Jamás había visto antes que los hombres tuvieran que llevar anillos de pedida, pero la verdad es que el compromiso es de ambos y, por tanto, los dos debemos llevarlo. El mío me lo hizo Cherry, a través de pasta de plata. Me gusta muchísimo", reveló en la misma conversación para, a continuación, ofrecer algunos detalles sobre los retos cotidianos a los que se enfrenta a día de hoy.

"Es curioso, pero me he dado cuenta de que los electrodomésticos son apasionantes y estoy muy entusiasmado ahora que tengo que comprarlos", apuntó en tono jocoso.