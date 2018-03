Miley Cyrus no tiene intención de volver a actuar a corto plazo

La cantante y actriz Miley Cyrus no tiene previsto, al menos de cara a los meses venideros, regresar por todo lo alto a la ficción televisiva o participar en una producción cinematográfica para seguir cultivando la carrera interpretativa que inició, hace ya doce años, cuando saltó a la fama con su papel protagonista en la serie de Disney 'Hanna Montana'.

Como ha explicado ella misma en su última entrevista, su prioridad a día de hoy reside en seguir embarcándose en proyectos artísticos que le sirvan para expresarse tal y como es, así como para compartir su particular visión sobre el estado del mundo y las relaciones humanas.

"No me gusta la idea de tener que centrarme en un solo trabajo durante varios meses, especialmente cuando implica interpretar a un personaje y, por tanto, no poder mostrar mi verdadera personalidad. Ahora mismo estoy contenta con el rumbo que llevo [ligado a su trayectoria musical] y no me apetece demasiado convertirme en alguien que no soy", ha contado a la revista Wonderland.

De momento, la estrella del pop dedica la mayor parte de su tiempo a su labor de 'coach' en la edición estadounidense de 'La Voz' y, por supuesto, a disfrutar de la sólida relación sentimental que mantiene con su prometido Liam Hemsworth, de lo que parece desprenderse una situación de estabilidad a todos los niveles que, sin embargo, no significa que la artista no se vea estos días sometida a una gran presión.

"Lo más difícil de compaginar el programa con otros aspectos de mi vida es que, además de tener que cuidar de mí misma y de mi arte, ahora debo dirigir y supervisar a doce aspirantes que quieren triunfar en la música. Y esa tarea me resulta muy absorbente, porque quiero ser una buena mentora para ellos y trasladarles todas las experiencias que yo he vivido en estos años. Para mí es un reto muy importante y, cuando estamos trabajando juntos, ellos merecen todo mi tiempo y atención", ha explicado.