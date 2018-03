La enfermedad mental que padece Robbie Williams ha dejado fríos a sus fans

Robbie Williams ha hecho referencias en contunuas oportunidades de las consecuencuas nefastas que ha tenido la fama en su vida personal y en una entrevista a The Sunday Magazine expresó que tarde o temprano su trabajo lo mataría.

Ahora en entrevista con un diario británico, el cantante se ha sincerado de forma más radical, dando a entender que sufre de problemas mentales.

"Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que tengo que protegerme de eso”. “afortunada y desafortunadamente, si me limito a mis propios recursos, me inclino a sabotearlo todo”, expresó.

De hecho se le preguntó si la muerte de su amigo George Michael le hizo reemplantearse su vida a lo que respondió:

"Ha sido una montaña rusa muy similar. Y echo de menos a George, desearía que estuviera aquí. 2016 fue un año terrible en el que desaparecieron héroes de todos. Te das cuenta de que no eres inmortal”. “Te das cuenta de que, incluso si tienes todo lo que yo tengo, no eres invencible. Así que de ahora en adelante me cuidaré mucho más”, puntualizó.