El tierno mensaje que le dedicó Selena Gómez a Justin Bieber por su cumpleaños

Justin Bieber recientemente cumplió 24 años y sus fans le han dejado cientos de mensajes en sus redes sociales, así como evidentemente el cantante hizo una fiesta con amigos en donde la gran ausente fue su novia Selena Gómez.

No obstante y pese a no haber asistido a la celebración, parece que la cantante está más que enamorada del intérprete de "Sorry" y le dejó un tierno mensaje en donde además ratifica el buen momento por el que pasa la relación.

“Marzo 1 de 1994. Nació alguien que conozco y que es súper cool. ¡Boom!”, expresó Selena en una foto tipo polaroid que sostiene en su frente en donde está la feliz pareja.

¡Qué belleza!