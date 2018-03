Taylor Swift lanza “Delicate” el cuarto sencillo de ‘Reputation’

La particular publicación la hizo en un pedazo de papel donde indicaba que el video sería lanzado este 11 de marzo en la gala de los premios iHeart Radio Music Awards, apenas un día antes del lanzamiento oficial del sencillo para la radio.

Ya son cuatro canciones que lanzó después de que el disco saliera a la venta el pasado mes de noviembre dejando como éxitos a “Look What You Made Me Do”, en las primeras posiciones a nivel mundial, caso contrario de “End Game” que ni siquiera tuvo representación a nivel mundial, con el lanzamiento de “Delicate” piensa subir nuevamente en los conteos.