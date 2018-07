El secreto de Hilary Duff para mantenerse en forma

¿Quién necesita ir al gimnasio cuando tiene un retoño de seis años con una energía desbordante? Ese es precisamente el caso de la actriz Hilary Duff, que como ha explicado ella misma, lo único que debe hacer para asegurarse de cumplir con sus ejercicios diarios de cardio es intentar seguirle el ritmo a su hijo Luca, fruto de su fallido matrimonio con Mike Comrie.

La antigua estrella Disney es partidaria de que los pequeños se entretengan al aire libre en lugar de frente a una pantalla y en consecuencia siempre ha tratado de fomentar la pasión del suyo por los deportes de exterior, lo que a su vez le obliga a practicar algunas actividades tan "ridículas" como divertidas que contribuyen a que se mantenga en plena forma.

"Ahora mismo, cuando llega el fin de semana y estoy en casa, me aseguro siempre de ir a dar una buena caminata. Además, Luca y yo nadamos juntos a menudo y a él le encanta montar en patinete, así que me he comprado uno. Resulta muy ridículo ser adulto e ir en patinete, es cierto, pero cuando estoy con él me lo paso en grande", ha confesado la actriz y cantante en declaraciones a People.

"Por supuesto también saltamos en la cama elástica; tenemos una en el jardín trasero. Y ahora mismo lo que más le gusta es jugar a pillar a otras personas, ¡y créeme que es muy rápido! Tiene las piernas muy largas y por tanto no me queda más remedio que esforzarme al máximo y correr todo lo que puedo. De momento aún puedo atraparle, pero es un entrenamiento muy bueno, desde luego".

Gracias a ese activo estilo de vida, la intérprete se puede permitir dejarse llevar por la pereza de vez en cuando y olvidarse de los entrenamientos o dietas.

"Los días que no me apetece entrenar o hacer cualquier otra cosa que implique moverse demasiado, me encanta quedarme en casa y cocinar. Y también vamos muy a menudo al cine", reconoce.