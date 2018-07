Así se conocieron los hijos de Liam Payne y Louis Tomlinson

Pese a que los antiguos miembros de la extinta banda juvenil One Direction han dejado entrever en alguna ocasión que su relación se ha ido debilitando progresivamente desde la disolución de la formación (oficialmente el grupo se ha tomado un "descanso temporal" que parece haberse tornado en perpetuo), ahora el cantante Liam Payne ha asegurado orgulloso que su amistad con su compañero Louis Tomlinson no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que además ha llevado a sus respectivos hijos a empezar a forjar sus propios lazos afectivos.

"Louis es al que veo con más frecuencia, pero me resulta algo extraño que no estemos en contacto de la forma en que lo estábamos antes. Acostumbrado como estaba a escuchar su voz todos los días, ahora me cuesta asimilar que pasemos tanto tiempo sin hablar el uno con el otro. Pero al menos nos llamamos de vez en cuando, y nuestros hijos ya se están conociendo. Nos convertimos en padres más o menos al mismo tiempo", ha revelado el intérprete de 24 años al diario alemán Bild.

El primero de los chicos de la afamada 'boy band' en debutar en la paternidad fue Louis Tomlinson, quien dio la bienvenida a su pequeño Freddie en 2016 fruto de un breve romance con Brianna Jungwirth, mientras que Liam tuvo a su primer retoño, Bear Grey, hace exactamente un año para poner el broche de oro a su sólida relación con la también cantante Cheryl Tweedy.

"No me puedo creer que mi hombrecito haya cumplido ya su primer año. ¡Pero cómo pasa el tiempo! Feliz cumpleaños, hijo mío, tú eres mi mundo"

Expresaba Liam hace unas semanas en su cuenta de Instagram para celebrar tan importante efeméride con sus millones de seguidores.

Aunque por regla general se ha mostrado mucho más discreto que su compañero desde que se convirtiera en padre hace casi dos años, Louis Tomlinson también ha aprovechado alguna que otra entrevista para reflexionar sobre los muchos cambios que ha experimentado su vida diaria desde la llegada de Freddie, una paternidad de la que reconoció en su momento que no estaba planeada.

"Creo que no habría tomado esta decisión en su día si alguien me hubiera preguntado al respecto. Pero me alegro de que haya ocurrido y doy gracias a Dios por la decisión que tomó por mí. Para mí es toda una bendición ser padre a esta edad y tener un hijo del que disfrutaré durante tantos años", explicaba en una entrevista reciente, posterior a la trágica muerte de su madre Joanna en diciembre de 2016 tras una larga convalecencia a causa del cáncer.