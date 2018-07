La cantante de 23 años Halsey ha decidido congelar sus óvulos

Cada vez son más las celebridades que recurren a la vitrificación de ovocitos siendo aún muy jóvenes para garantizar sus posibilidades de ser madres en un futuro, mediante técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro o la gestación subrogada. Hace meses la cantante Rita sorprendía a muchos de sus seguidores al anunciar que había optado por hacer eso mismo a sus 26 años por recomendación de su médico de cabecera y la última en seguir su ejemplo ha sido la intérprete Halsey a una edad aún más temprana.

La artista, que disfruta en la actualidad de una relación estable con el rapero G-Eazy, no quiere dejar nada al azar en lo referente a su sueño de formar una familia, que con esta medida espera poder cumplir según sus propios términos, cuándo y cómo desee.

"Tengo 23 años y voy a congelar mis óvulos. Y cuando se lo digo a la gente siempre me responden lo mismo: 'Pero si eres muy joven, ¿por qué necesitarías hacer algo así?'. Soy muy afortunada de poder controlar mi reserva ovárica y de que esto sea una opción para mí, porque necesito proteger mi fertilidad de la manera más agresiva posible, y protegerme así a mí misma", ha explicado la intérprete a su paso por el programa 'The Doctors'.

En 2016, Halsey se enfrentó a uno de los momentos más duros de su carrera cuando perdió el bebé que esperaba horas antes de tener que subirse a un escenario para actuar en el festival Vevo LIFT. Aunque en un principio Halsey ni siquiera había decidido si quería seguir adelante con aquel embarazo, perder la posibilidad de tomar esa decisión supuso un duro golpe emocional.

"En aquel momento me culpé a mí misma. Creía que el estilo de vida que llevaba había sido la razón de que hubiera sucedido algo así, y solo me estaba limitando a vivir un poco. No bebía alcohol ni consumía drogas. Pero trabajaba demasiado... Ingresaba en el hospital cada pocas semanas deshidratada y necesitaba que me administraran líquidos vía intravenosa en mi camerino. Tenía anemia y me desmayaba con frecuencia. Mi cuerpo sencillamente no pudo más", recordaba en una entrevista a la revista Rolling Stone.