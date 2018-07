Orlando Bloom impresiona a cientos de fans pero menos a sus hijos

Aunque el actor Orlando Bloom se ha consolidado a lo largo de esta década como uno de los héroes de acción más cotizados de la gran pantalla gracias a cintas como 'Zulu' o 'El Hobbit' -sin olvidar las últimas entregas de la saga 'Piratas del Caribe'-, lo cierto es que ni su nombre ni su presencia ante las cámaras consigue fascinar a su retoño Flynn (7), fruto de su extinto matrimonio con la modelo Miranda Kerr, tanto como a sus fans más acérrimos.

"La verdad es que es un chico muy difícil de impresionar, la verdad, pero le gustaron las películas de 'Piratas del Caribe'", ha revelado el británico a su paso por el programa de la BBC 'The Graham Norton Show', antes de explicar que no recurrirá a medidas más drásticas para terminar de ganarse su admiración. "Desde luego, no le voy a llevar al teatro para que vea 'Killer Joe'", ha asegurado sobre la cruenta obra de teatro que protagonizará este verano en Londres.

Tanto es así, que el propio intérprete reconoce que a muchos de los seguidores que conserva de sus tiempos en 'El Señor de los Anillos', o de algunas de las comedidas románticas en las que ha participado, les costará identificarle en el papel de un sanguinario asesino a sueldo al que no le temblará demasiado el pulso antes de apretar el gatillo y cumplir así con la misión que se le ha encomendado.

"La verdad es que es una historia fantástica y, aunque el libreto tiene ya 17 años, sigue estando igual de vigente que el primer día. Sé que hay mucha gente sigue pensando en mí como Legolas o Will Turner, y estamos hablando de una trama llena de momentos bastante delicados y con una atmósfera muy oscura. Va a ser una experiencia impactante y constituirá todo un reto para los espectadores. Se sentirá como una caída libre, como un chute masivo de adrenalina", ha contado sobre su próximo regreso a las tablas del West End tras su debut en 2007.