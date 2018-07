LOS40 te invita a ver a Bruno Mars, The Chainsmokers y muchos más.

Para hacerlo, debes estar pendiente de la señal al aire en LOS40 e inscribirte llamando al 3267616 en Bogotá, o al teléfono de LOS40 en tu ciudad.

El premio incluye pasajes de avión, hospedaje y entrada a los 3 días de festival.

Consulta los términos y condiciones para ganar AQUÍ

¿Cuáles son los imperdibles del Bottle Rock 2018?

En esta edición, el festival nacido en 2013, y que presenta uno de los mejores carteles del año en los Estados Unidos, contará con grandes artistas como Bruno Mars, The Chainsmokers, The Killers, Muse, Snoop Dogg, Halsey, Incubus, Natalia Lafourcade, Bomba Estéreo, Mike D y Alice Merton.

Este es el video oficial del cartel del festival:

Serán 3 días en los que la música inundará el Valle de Napa, y tú puedes hacer parte del especial momento. En LOS40 les dejamos los imperdibles por día del festival:

VIERNES, 25 DE MAYO:

Es el día más completo, con actos como el de The Chainsmokers que podría darnos sorpresas como una colaboración en vivo con Halsey, presentaciones de Muse, Incubus, el DJ Set de Mike D de los Beastie Boys, y la presencia de Colombia con los siempre imperdibles Bomba Estéreo.

The Chainsmokers – Closer ft. Halsey:

Muse – Uprising:

Incubus - Drive:

Mike D - DJ Set:

Bomba Estéreo - Soy Yo:

SÁBADO, 26 DE MAYO:

El sábado el festival nos presenta más actos importantes, Snoop Dogg se une en el cartel a The Killers, la mexicana Natalia Lafourcade, y algunas menciones especiales como los actos de Billy Idol, Bleachers y Oh Wonder (banda que conocimos en el Estéreo Picnic y que nos sorprendió positivamente.)

Snoop Dogg & Wiz Khalifa - Young, Wild and Free ft. Bruno Mars:

The Killers – Mr. Brightside:

Natalia Lafourcade - Tú Sí Sabes Quererme (En manos de Los Macorinos):

Billy Idol - Dancing With Myself:

Bleachers - I Wanna Get Better:

Oh Wonder - Without You:

DOMINGO, 27 DE MAYO:

El momento más esperado del festival lo viviremos el Domingo, 27 de Mayo, con la presentación del cantante, compositor, productor musical y coreógrafo Bruno Mars.

¿Se lo perdió en Bogotá? Todo lo que le dijeron es verdad; el show del artista no puede ser más emocionante, divertido y calidoso, con bailarines y músicos que satisfacerán todos sus sentidos y le darán uno de los mejores shows de su vida.

Recomendamos además, las presentaciones de Halsey, Thievery Corporation y Manchester Orchestra:

Bruno Mars – Uptown Funk:

Halsey ft. G-Eazy – Him & I:

Thievery Corporation - Letter to the Editor:

Manchester Orchestra - Simple Math: