Anne-Marie sorprendió a sus seguidores con esta noticia

La cantante Anne-Marie nunca había sentido la necesidad de dar explicaciones acerca de su vida amorosa o de sus compañeros de cama... hasta ahora. En una nueva entrevista al portal musical The Line of Best Fit, la intérprete de 'Ciao Adios' ha revelado que siempre ha tenido muy clara su orientación sexual, pero había evitado realizar declaraciones al considerar que ninguna de las 'etiquetas' que existen se adaptaba a su experiencia personal.

"Nunca me he sentido atraída únicamente hacia hombres. Nunca me he sentido atraída únicamente hacia mujeres. Y no había sentido la necesidad de contarle a nadie que era bisexual porque no siento que lo sea. Sencillamente, me atraen las personas que me gustan. Tenía la impresión de que ese era el caso de todo el mundo, de verdad".

Antes de que se animara a hablar públicamente de un tema por otra parte tan personal, la estrella ya había incluido una clara referencia a su visión sin barreras de las relaciones sentimentales en 'Perfect', uno de los temas de su último disco, en el que asegura:

"Y amo a quien quiero amar porque el amor no entiende de géneros"

La seña de identidad de Anne-Marie desde que saltó a la fama con su colaboración 'Rockabye' de la mano de Clean Bandit ha sido desnudar su corazón y su alma en su música, sin importar lo doloroso que pudiera resultarle.

"Resulta bastante aterrador contar mis historias personales, pero al mismo tiempo es como si pudiera liberarme, al menos en parte. Y me encanta ayudar a otras personas que se encuentran en mi misma situación, haciendo que se sientan más seguros cuando están pasando por una mala racha. Yo escribo mis canciones desde un punto de vista de fortaleza, para que con un poco de suerte los demás se puedan sentir bien escuchándolas".