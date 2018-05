Así Camila Cabello batalla con su trastorno obsesivo compulsivo

Fiel al optimismo y a la simpatía que suele exudar en sus intervenciones públicas, la cantante Camila Cabello no ha dudado en expresarse a partir de un enfoque muy positivo sobre el trastorno obsesivo compulsivo con el que ha venido lidiando desde hace años, ya que en lugar de centrarse en los tradicionales obstáculos -ansiedad, falta de concentración y adopción de conductas repetitivas- que impone una condición médica de estas características, la joven de origen cubano ha preferido poner en valor la determinación y la fortaleza que tanto le han ayudado a combatir con éxito los síntomas.

"El TOC [trastorno obsesivo compulsivo] es muy raro. Ahora me río sobre muchas de las situaciones que he vivido, pero lo cierto es que cada uno tiene su propia manera de sobrellevar el estrés. En mi caso, cada vez que me estresaba sobre algo, empezaba a darle vueltas a la cabeza con insistencia, independientemente de si ya había encontrado la solución. Pero ahora lo tengo todo bajo control, sé identificar perfectamente los problemas derivados del TOC, he aprendido a huir de ellos y me siento mucho mejor", ha revelado en el nuevo número de la revista Cosmopolitan.

La que fuera integrante de la ya extinta banda juvenil Fifth Harmony ha aprendido en estos últimos meses a convivir con el trastorno de la forma más natural posible y, sobre todo, a darle la importancia justa y necesaria a los contratiempos que se puedan derivar de su condición médica para no permitir que interfieran demasiado en su vida diaria: una labor para la que cuenta además con la inestimable ayuda de su madre.

#NeverBeTheSameTour SEATTLE!!! 💜🔮💜🔮 Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el 12 Abr, 2018 a las 1:10 PDT

"En su momento solía pensar que algo malo ocurriría si dejaba de pensar en ello. Pero ahora me he dado cuenta de que está todo relacionado con el TOC, hasta el punto de que me digo: '¡Ajá, esto es culpa de TOC!'. Otras veces es mi madre la que se percata del problema cuando le hago la misma pregunta cuatro veces, y me dice: 'Cariño, tienes que olvidarte de eso ya'", ha explicado en la misma conversación.