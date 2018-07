El estado actual de la relación entre Rihanna y Drake ¿amigos o enemigos?

A lo largo de al menos dos años, la buena química que Rihanna y el rapero canadiense Drake derrochaban en sus colaboraciones musicales hizo que el resto del mundo diera por sentado que, en la intimidad, mantenían algún tipo de romance sobre el que, por otra parte, nunca quisieron pronunciarse más que para bromear al respecto o realizar declaraciones evasivas y con dobles significados que no confirmaban ni desmentían esa posibilidad.

Sin embargo, la cantante reconoce que en la actualidad no mantienen ningún tipo de contacto al tiempo que da a entender que el punto de ruptura entre ellos se produjo en 2016, a raíz del discurso cargado de piropos y de una declaración de amor que el rapero pronunció antes de entregarle el galardón Vanguard en la gala de los MTV VMA, y que no fue en absoluto de su agrado.

"Los VMAs son una entrega de premios por y para los fans, así que se trataba de algo muy importante para mí al ser consciente de esa energía que me rodeaba y de todos los artistas que habían recibido ese mismo premio en el pasado", explica la artista en una nueva entrevista para el número de junio de la revista Vogue. "Esperar a que acabara ese discurso fue, probablemente, el momento más incómodo de todos. No me gustan los halagos ni que se hable de mí de esa forma", alega tajante.

"Ya no mantenemos una amistad, pero tampoco somos enemigos. Así son las cosas", concluye para resumir el estado actual de su relación con Drake.

Aunque lo cierto es que tampoco habrá tenido demasiado tiempo para echarle de menos. A día de hoy la diva de Barbados mantiene una discreta relación con el empresario saudí Hassan Jameel, a quien evita mencionar utilizando su nombre a lo largo de la conversación, pero que ha contribuido a que afronte la vida con una nueva perspectiva.

"Antes solía sentirme muy culpable cuando me tomaba algo de tiempo para mis asuntos personales, pero supongo que era porque no había conocido a nadie que mereciera la pena el esfuerzo. En mi caso, aprender a separarme de mi teléfono, por ejemplo, y a disfrutar del momento ha resultado clave en mi crecimiento como persona".