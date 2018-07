Estas celebridades odian los personajes que los llevaron a la fama

Llegar a ser una de las estrellas del mundo del entretenimiento para muchos puede ser un sueño que cuando se cumple trae consigo luces y a la vez sombras.

Pues para estos artistas conocidos mundialmente, el personaje que les permitió esa cúspide en sus carreras, no es motivo de orgullo, antes bien lo odian y desearían no volverlo a interpretar.

1. Kate Winslet: Para la actriz llegar a la famosa cinta Titanic fue una odisea y darle vida a la recordada "Rose" fue algo que le dio fama mundial, bo obstante años después ve la película y no siente orgullo en lo más mínimo: "En cada escena, es como '¿De verdad, en serio? ¿Lo hiciste así? Oh, Dios mío'"Incluso mi acento estadounidense, no puedo escucharlo. Es horrible", expresó la actriz.

2. Daniel Craig: Seguramente interpretar a "James Bond" para muchos debe ser un honor, pero parece que para el actor es la peor experiencia que ha tenido en su vida. Al preguntarle si regresaría a la saga, esro dijo: "Prefiero romper este vidrio y cortarme las muñecas".

🍸🔥 Una publicación compartida por Daniel Craig (@daniel.craig.007) el Jun 21, 2016 at 12:11 PDT

3. Robert Pattinson: El galán de la saga "Crepúsculo" al parecer jamás estuvo de acuerdo con el rol de su personaje como "Edward Cullen" en la cinta: "Las chicas a menudo dicen que Edward es 'tan perfecto', pero no lo es"."No me gustan las personas que intentan ejercer control en una relación, cuando hay un desequilibrio. Esto es muy erróneo y muy extraño", declaró en Bruselas.

4. Las gemelas Olsen: ¿Recuerdas la serie "Full House"? Pues Ashley y Mary-Kate Olsen, participaron en dicha serie cuando solo tenían meses de vida, lo que marcó todo su futuro, Sin embargo al preguntarles si volverían en un remake de la producción, Ashley específicamente dijo: 'No he estado delante de una cámara desde que tenía 17 años, y no me siento cómoda actuando'.

5. Miley Cyrus: Si bien la cantante ha tenido muchas etapas, casualmente la más amada por sus fans no lo es tanto por la artista quien le dio vida a Hannah Montana. "Me hicieron lucir como alguien que no era, lo que probablemente causó dismorfia en el cuerpo porque me habían hecho bonita todos los días durante tanto tiempo, y luego, cuando no estaba en ese programa, era como '¿Quién mi**** soy yo?'", declaró sobre el personaje.

6. Christopher Uckerman: El ex RBD se dio a conocer en la famosa serie "Rebelde" interpretando a un joven de mucho dinero llamado "Diego Bustamante". Sin embargo al ser cuestionado si recuerda con cariño al personaje y si volvería a la banda que lo hizo famoso, el actor ha sido contundente en no querer saber nada acerca de esa etapa de su vida.