Charlie Puth lanza “The Way I Am” el cuarto sencillo de su nuevo álbum

El cantante estadounidense Charlie Puth se encuentra a pocos días de lanzar su álbum llamado “Voicenotes” y lanzó esta última canción donde muestra los impedimentos que tiene como artista para vivir una vida normal.

Y es que precisamente Charlie en una de las líneas de la canción habla sobre lo difícil que es salir a la calle y no tener la libertad que otros pueden tener por el hecho de ser famoso, un título que en la actualidad posee.

"Puede que me ponga un poco nervioso, puede que me vuelva un poco tímido, porque todo el mundo intenta ser famoso, y solo busco un sitio donde esconderme" y "puede que ya no salga a la calle, porque siento que no merezco esto, y que la vida ya no es la que era antes" dice un aparte de "The Way I Am"

El artista quien lanzará “Voicenotes” este 11 de mayo solo espera que disfruten del tema, ya que es uno de los más importantes de toda su carrera donde deja en claro que a pesar del reconocimiento y la fama, dice que: “tú y yo no somos tan diferentes”.