Acusan a famoso reguetonero de acoso sexual a jóvenes chilenas

Según el programa "Intrusos" de Chile, dos menores de edad de 14 y 16 años respectivamente contactaron vía instagram al cantante urbano Kevin Roldán a quien le pidieron entradas a su concierto en ese país y una foto. El artista habría accedido y les dio indicaciones para llegar al hotel.

“Me dijo que fuera al hotel donde él se encontraba […] fui y le pedí a una amiga que me acompañara. Entonces, le hablé y le dije que ya estaba en el hotel y le dijo al mánager que me subiera. El mánager me llevó y le dije que iba con mi hermana, le inventamos que éramos hermanas con mi amiga. Dijo, entonces vengan ambas. Subimos y nos llevaron a la habitación de Kevin Roldán. Estaba él y su mánager”, relató una de las jóvenes involucradas.

Con lo que no contaban las menores, según ese medio chileno, es que el artista las tendría en su cuarto con otras intenciones que ellas mismas relataron:

“Kevin Roldán nos pidió que nos diéramos la vuelta. Nos dimos la vuelta e hizo un gesto, mmm, como depravado, y salió con el mánager. Creo que allí conversaron un poco. Entró el mánager y empezó a decirnos cosas como superdepravadas. Primero empezó a preguntarnos si queríamos hacer el amor con Kevin Roldán, y nosotras les dijimos que no. Yo le dije: ‘Yo vine aquí por una foto solamente y por mi entrada’. Dijo: ‘No tenés entrada ni foto si no te acuestas con Kevin Roldán’”, expresó la supuesta víctima.

Finalmente y ante las negativas de las jóvenes, en un momento de distracción del artista y su manager pudieron escapar, a lo que recibieron la molestia del equipo del artista que se habían perdido la oportunidad de su vida.

Te dejamos el video del denuncio de dicho medio, mientras se esperan declaraciones del joven artista paisa.