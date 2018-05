Demi Lovato se fractura el pie en medio de sus vacaciones en Indonesia

Sin perder en ningún momento el sentido del humor y haciendo lo posible por restar dramatismo al accidente, la cantante Demi Lovato se ha apresurado a informar a todos sus seguidores de las redes sociales del llamativo contratiempo que ha sufrido en medio de sus actuales vacaciones en Indonesia: una caída que se ha producido mientras "bajaba unas escaleras" y que se ha saldado con una inoportuna fractura en uno de sus pies.

"Adivinen quién se ha roto el pie mientras bajaba unas escaleras en Bali...", ha escrito la intérprete en su perfil de Twitter con una mezcla de ingenio y resignación, al tiempo que añadía un emoticono de una mano levantada que no dejaba lugar a dudas sobre la identidad de la accidentada.

Se desconoce de momento si la lesión simplemente empañará sus merecidos días de descanso en el sudeste asiático o si, para desgracia de sus fans más entusiastas, también afectará a los muchos conciertos que la exestrella Disney tiene programados de cara a los próximos meses, especialmente el que ofrecerá a finales de mayo en Belfast (Irlanda del Norte) para retomar oficialmente su gira mundial.

Al margen de las dificultades que afronta estos días en relación con su estado físico, lo cierto es que Demi Lovato se encuentra inmersa en una de sus etapas más estables y satisfactorias tanto en lo relativo al trabajo como a su vida personal. Y es que, además de haber regresado a la escena discográfica por todo lo alto con su exitoso álbum 'Tell Me You Love Me', la estadounidense sobrelleva mejor que nunca sus tradicionales problemas de estrés y ansiedad -ligados al trastorno bipolar que le fue diagnosticado hace años- y la feroz lucha que mantiene contra su adicción al alcohol y a los estupefacientes.

"Hoy cumplo de forma oficial seis años sobria. Me siento muy agradecida por haber conseguido pasar otros doce meses de felicidad, salud y diversión. La recuperación es posible", revelaba la artista el pasado mes de marzo por medio de su perfil de Twitter, dejando patente su orgullo y entusiasmo ante la hazaña conseguida.