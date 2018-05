J Balvin ha conseguido que Liam Payne baile, pero no que hable español

Este viernes se ha presentado por fin el esperado videoclip de 'Familiar', la canción que ha reunido a dos estrellas con estilos en un principio tan opuestos como el de J Balvin y Liam Payne. La novedad tras esta curiosa colaboración no es solo que marque la primera incursión del ex componente de One Direction en el mercado hispano al ritmo de reguetón, sino que ha permitido descubrir también una nueva faceta suya: la de bailarín.

En el vídeo musical Liam aparece sin camiseta, luciendo abdominales y moviéndose con bastante soltura junto a su compañero de dueto, algo que no se había animado a hacer con su antiguo grupo en vista de que, en contra de la tradición de las boy-band, 1D apenas explotaba ese recurso.

Para ser justos, el peso de la coreografía del vídeo recae casi completamente en las atractivas mujeres con las que los cantantes se codean, primero en un aparcamiento al aire libre y más tarde en un club, pero en varias secuencias el británico se anima a marcarse un par de pasos de baile frente a las cámaras que suponen toda una novedad para él y sin duda servirán para revolucionar a sus fieles fans.

Su amistad con Balvin no ha servido, sin embargo, para que mejore su nivel de español. A lo largo de la grabación del tema y de su consiguiente videoclip, ambos artistas documentaron en sus redes sociales la buena química que existía entre ellos y las clases improvisadas de su idioma que el colombiano le daba entre toma y toma, pero en la actual gira para promocionar su sencillo, Liam ha dejado claro que su dominio del castellano no va más allá de ciertas expresiones básicas como 'hola', '¿qué tal?' y 'sacapuntas', una palabra por la que parece sentir una fijación especial.

Por otra parte, la estrella va a tener oportunidad de seguir ampliando su vocabulario en su actual visita a Madrid, donde acaba de desembarcar para participar en el festival 'Los 40 Primavera Pop'. En su primer día en la capital española, Liam ya ha conseguido ganarse a todos sus seguidores del país con la amabilidad y simpatía que ha derrochado en todo momento, parándose a firmar autógrafos y sacarse selfies a su llegada al aeropuerto y 'presumiendo' de su 'soltura' hablando en español a su paso por la emisora Los 40, en una entrevista para la que no dudó en desempolvar sus escasos conocimientos para delicia de todos los presentes.