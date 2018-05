Robert Downey Jr. cobró esta gran suma de dinero por su participación en 'Spiderman: Homecoming'

Que el actor Robert Downey Junior se ha erigido en numerosas ocasiones como el intérprete mejor pagado de Hollywood no debería resultar sorprendente a estas alturas, teniendo en cuenta el rotundo éxito que ha cosechado en taquilla desde que, en el año 2008, se enfundara por primera vez el traje de Iron Man para protagonizar buena parte de las películas del universo cinematográfico de la factoría Marvel.

Sin embargo, la revista Variety ha revelado este miércoles que el artista se embolsó nada menos que 10 millones de dólares por su breve participación en la cinta 'Spiderman: Homecoming' (2017), lo que pone de manifiesto que el caché del que fuera uno de los grandes 'enfants terribles' de Hollywood no ha dejado de crecer exponencialmente en estos últimos años.

De forma más concreta -asegura la publicación-, Downey Junior recibió más de un millón de dólares por cada minuto de los ocho que aparece en pantalla, una cantidad que, por otro lado, palidece en comparación con los 40 millones que cobró por su papel secundario en la última cinta del Capitán América, 'Civil War' (2016), aunque en esa ocasión el peso de su personaje en la trama era considerablemente mayor.

Puede que su consagración como uno de los artistas más rentables del cine comercial vaya ligada al hecho de que da vida al personaje más carismático y popular de estas franquicias de superhéroes, pero no es menos cierto que su carácter espontáneo, su sentido del humor y su solvencia como intérprete le han convertido en una figura "imprescindible" e insustituible para los estudios Marvel, como recordaba días atrás su buen amigo Chris Evans.

"La verdad es que no importa cómo me sienta yo al respecto, lo que trato de imaginar es qué sentirá él al pensar que todo esto [en referencia a la cadena de triunfos en taquilla que ha experimentado Marvel en la última década] empezó con él. Creo que es imprescindible, nadie más podría identificarse con Iron Man de la misma forma en que él lo hace. No estamos hablando de Batman o Superman, que han sido encarnados por muchos actores. Nadie más puede tocar este personaje", le alababa públicamente el protagonista de 'Capitán América' en su más reciente entrevista.