Justin Bieber habló sobre su vida como estrella musical

La fe cristiana que el cantante Justin Bieber ha redescubierto en los últimos tiempos le ha llevado a afrontar el mundo del entretenimiento del que forma parte con nuevos ojos y a condenar aquellas dinámicas de las que antes formaba parte de buen grado, entre ellas el uso irresponsable de Instagram y otras plataformas para proyectar una imagen de perfección que en muchas ocasiones no resulta auténtica ni realista.

"Hola mundo. Respecto a ese estilo de vida glamuroso que la gente famosa proyecta en Instagram: no dejéis que os engañen y os hagan pensar que sus vidas son mejores que las vuestras, porque yo os puedo prometer que no lo son"

Reza el mensaje escrito en una nota de su teléfono móvil y que ha subido a su cuenta personal.

Desde luego, el intérprete habla con conocimiento de causa. Pese a ser una de las mayores estrellas de la industria musical desde que era un adolescente, el canadiense ha atravesado etapas muy problemáticas que a punto estuvieron de llevarle a entrar a prisión al mismo tiempo que seguía dominando las listas de éxitos.

CUTENESS OVERLOAD

Por otra parte, se desconoce el motivo exacto que ha provocado este estallido de Bieber, aunque muchos ya apuntan a que al joven artista no le habría hecho demasiada gracia ver a dos de sus ex, Selena Gomez y Hailey Baldwin (esta última acompañada por su supuesto nuevo novio Shawn Mendes), sonrientes y felices en la gala del Met del pasado lunes a la que él no estaba invitado.

En el caso de Selena, aún no se ha resuelto el misterio de por qué su romance volvió a fracasar después de que a finales del año pasado se dieran una nueva oportunidad en el plano sentimental cuando él se convirtió en uno de los mayores apoyos de la cantante y actriz tras su transplante de riñón.