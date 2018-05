Dua Lipa se presentará en la gran final de la Champions League

Dua Lipa será la estrella musical encargada de cerrar el encuentro final de la Champions League y que enfrentará al Real Madrid y el Liverpool este 26 de mayo en el Estadio OIímpico de Kiev.

Y es que la joven artista quien recientemente alcanzó el billón de visitas en su canal de Youtube y quien también fue reconocida como la estrella más escuchada en el mundo actualmente en Spotify, demostrará en este show todo su talento y el abanico de éxitos que ya tiene detrás con tan solo 22 años.

Con un espectáculo que promete demasiado, la intérprete seguro dejará en la cancha canciones como "Scared to be lonely", "New Rules", "IDGAF" y su más reciente "One Kiss" que contó con la colaboración de Calvin Harris.

"Es un gran honor que la UEFA y Pepsi me pidieran que participara en la ceremonia de la final de la Liga de Campeones. Es una oportunidad única en la vida. No puedo esperar a estar delante de los aficionados y ser parte de un acontecimiento tan emocionante. Estoy planeando hacer un espectáculo inolvidable", comentó la bella Dua Lipa tras conocerse la noticia.