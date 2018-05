Así luce Parisa Fitz-Henley: la actriz que da vida a Meghan Markle en la ficción

Al igual que ya sucedió antes del enlace de los duques de Cambridge, la cadena de pago Lifetime ha convertido la historia de amor del príncipe Enrique y Meghan Markle en una película titulada 'Harry & Meghan: The Royal Love Story', que girará en torno a cómo se conocieron en 2016 a través de amigos en común.

Como era de esperar, los intérpretes elegidos para dar vida a los futuros novios en la pequeña pantalla, Murray Fraser y Parisa Fitz-Henley, guardan cierto parecido con la pareja de royals, aunque en el caso de la actriz y tras someterse a un cuidadoso proceso de caracterización, bien podría ser la hermana gemela de la antigua protagonista de 'Suits'.

"Lo más interesante es que ella tiene un look muy natural, pero nuestro equipo de maquillaje y peluquería se fijó en cada pequeño detalle para ofrecernos la experiencia más real posible tanto a la audiencia como a mí. Nos tomamos nuestro tiempo para asegurarnos de que habíamos conseguido copiar sus peinados y los pequeños detalles, como imitar sus pecas. Aunque es cierto que ya tenemos ciertas cosas en común, extrañamente", ha explicado Parisa en su entrevista para la serie de conferencias Build.

Al igual que Meghan Markle, Parisa creció en el seno de una familia birracial y en su vida sentimental también ha sido víctima del mismo racismo y la discriminación que algunos medios volcaron en las piezas de presentación de la actriz ya retirada cuando salió por primera vez a la luz su romance con el nieto de Isabel II.

Parisa es además una defensora a ultranza de la mujer a la que da vida en la ficción tras estudiar su pasado y sus antiguas entrevistas, de las cuales ha deducido que la ambición o la frivolidad no forman parte de las motivaciones que llevaron a Meghan a responder 'sí' a la propuesta de matrimonio del príncipe Enrique, como aseguraba el hermanastro de ella en la carta pública que envió hace unos días a la monarquía británica.

"Siempre va a haber personas que digan cosas negativas. No me puedes prestarle demasiada atención, desde luego parece que ellos no lo hacen. Pero está claro que la vida que ella ha elegido al elegirle a él implica un grado increíble de invasión, va más allá de la fama", relató la actriz que la interpretará.