Sam Smith llega más espiritual con su nuevo video "Pray"

Sam Smith sigue adelante con su nuevo álbum "The Thrill Of It All" del que ya conocimos la balada 'Too Good At Goodbyes'; ahora el intérprete estrena el video de su segundo single llamado "Pray".

Con un video que obviamente lleva la línea de la canción, nos muestra a un Sam lleno de espiritualidad en donde se le ve rezando y mostrando a la par unas líneas melancólicas a las que ya nos ha tenido acostumbrados.

Este nuevo lanzamiento tiene la colaboración de Logic como también del reconocido productor Timbaland. Sobre la canción el artista ha expresado de dónde le llegó la inspiración para poder llegar a su resultado final.

“Todos hemos estado mirando alrededor de lo que está ocurriendo en el mundo y simplemente está mal. No hay otra elección más que mirar al cielo, poner tus manos juntas y rezar para que algo suceda, porque me siento impotente como ser humano en este momento.” expresó.