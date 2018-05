Ariana Grande siempre adorará y respetará a su ex Mac Miller

A principios de esta semana comenzó a especularse con la posibilidad de que Ariana Grande y Mac Miller hubieran decidido poner discretamente punto final a su relación sentimental de dos años, una noticia que la cantante parece haber confirmado ahora al mismo tiempo que hace hincapié en el cariño que se siguen profesando su expareja y ella.

"¡Hola! Este es uno de mis mejores amigos en todo el mundo y una de mis personas favoritas del planeta: Malcolm McCormick. Le adoro y le respeto de una forma indescriptible y me siento muy agradecida de que forme parte de mi vida en cualquier sentido y en todo momento, sin importar cómo evolucione nuestra relación o lo que nos tenga reservado el universo", escribió la estrella de la música en la sección Stories de su Instagram junto a una fotografía de ambos.

En esa misma plataforma, la artista se ha dirigido directamente al productor para escenificar la buena sintonía que sigue existiendo entre ellos y el hecho de que su amistad se mantendrá inalterable de cara al futuro.

"El amor incondicional no es egoísta; implica desear lo mejor para la otra persona incluso si eso en un momento no te incluye a ti. Tengo muchas ganas de seguir conociéndote y apoyándote, para siempre. Estoy muy orgullosa de ti".

Ariana y Malcolm James McCormick, como se llama realmente el rapero, se conocieron en 2013 al colaborar juntos en el tema 'The Way', aunque no fue hasta 2016 cuando confirmaron su relación sentimental.