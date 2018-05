¿Por qué Selena Gómez aún no lanza su nuevo disco?

Este jueves la cantante Selena Gomez presentaba su primer sencillo en solitario en un año, 'Back To You', como parte de la segunda temporada de la serie '13 reasons why' que ella produce. Ese sencillo es además un pequeño adelanto para todos los fans que esperan desde hace tres años un nuevo disco inédito de su ídolo, quien en su nueva entrevista ha querido disculparse con ellos por la demora al mismo tiempo que se justificaba alegando que tiene una meta muy alta de superar.

"Esto lleva cociéndose puede que unos dos años. Quedé muy contenta con 'Revival', pero al mismo tiempo me aterraba la idea de hacer otro disco. Porque para mí, podía suponer un paso atrás o una presión añadida de superar mis anteriores trabajos y creo que eso supone un problema para cualquier artista. Así que opté por esperar. Quería que fuera perfecto y si no hubiera esperado un año o dos no habría podido reunir las mejores canciones que he tenido hasta ahora", ha confesado en el programa 'Beats 1' de Apple Music.

En los últimos tiempos la artista se ha centrado en realizar diversas colaboraciones con grandes productores como el DJ Kygo -'It Ain't Me'- o Marshmello en 'Wolves', pero de cara a su próximo disco, la antigua estrella juvenil ha vuelto a unir fuerzas con dos de sus colaboradores habituales Justin Tranter y Julia Michaels, con quienes asegura haber sentido "una conexión instantánea".

"Es un disco muy especial. Quiero que transmita un mensaje concreto de una forma compleja, pero divertida. Y en el caso de 'Back To You', se trata más de un proyecto especial que quería abordar para los nuevos capítulos".