La dura revelación de Liam Payne sobre su paso por One Direction

Liam Payne ya lleva tempo forjando una sólida carrera musical como solista tras su paso por One Direction, no obstante pese a que el tiempo ha pasado, todavía muchos le preguntan detalles de su participación en la famosa "boy-band".

El cantante aseguró que en ese tiempo en el que hizo parte de la agrupación la fama le jugó una mala pasada: "La fama me volvió un poco loco y me distrajo de la persona que era. Me enojó al final. Recuerdo que cuando nos separamos, por el momento que pasaba, me puse muy feliz de que nos tomáramos un descanso. Era como dejar de ser ese personaje durante un largo tiempo. No podía seguir a ese paso”, aseguró.

También Liam compartió sus experiencias y la relación que tiene actualmente con sus ex compañeros:

“Fui a ver a Louis Tomlinson el otro día. Es genial encontrarte con otros y recordar experiencias compartidas”...“Todos nos llevábamos bien en One Direction, pero hubo momentos en que no. Algunos miembros se enfrentaron varias veces, pero siempre se reconciliaban. No creo que dejemos de ser amigos, pero es importante pensar en que deberías cambiar o madurar", apuntó Payne.