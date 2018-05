La sensual foto de Demi Lovato que impacta a sus seguidores

La cantante Demi Lovato vuelve a romper las redes sociales con una foto. Esta vez, mostrando la seguridad que tiene de su cuerpo, decidió ponerle un poco más de picante a sus fotos, lo que ha dejado a sus fans enamorados.

Lovato compartió una selfie donde deja ver un poco más de su cuerpo gracias a su revelador traje de baño. La foto recibió en pocos minutos más de 1 millón de likes.

No es la primera vez que Demi nos sorprende con sus fotos, desde su gira "Tell me you love me" ha estado en boca de todo el mundo por sus sensuales publicaciones y exóticas coreografías en el escenario.