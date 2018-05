Diplo y MØ estrenan su nueva canción "Stay Open"

"Stay Open" es la más reciente de una serie de colaboraciones entre Diplo y MØ, que se remonta a "XXX 88" en Bikini Daze, el EP debut de esta última. Posteriormente, MØ apareció en los grandes éxitos mundiales de Major Lazer "Lean On" y "Cold Water", así como también en "Get It Right" de Diplo, que la pareja interpretó en el programa "The Tonight Show de Jimmy Fallon" a principios de este año.

El lanzamiento más reciente de Diplo es un EP llamado California que presenta contribuciones de MØ, así como de Trippie Redd, Lil Xan, Desiigner, Lil Yachty, Santigold y DRAM. "Nostalgia" de MØ ya está disponible, con más música nueva programada para finales de este año.

Diplo, cuyo nombre verdadero es Thomas Wesley Pentz, es una de las fuerzas más dinámicas de la música actual bajo su propio nombre, así como miembro fundador de Major Lazer. Como el productor de mayor demanda del pop, Diplo ha trabajado con artistas como Beyoncé, Justin Bieber, Madonna, Ariana Grande, Bruno Mars, Britney Spears, M.I.A., Lil Yachty, MØ y muchos más.

Diplo ha continuado su gira por todo el mundo, con paradas este año en Nepal, Bangladesh, Kenia, Nigeria, Uganda, Croacia, China, México, Italia, Corea, España, Suecia, Dinamarca, Suiza, Austria, Alemania, Hungría y más allá, así como presentaciones en Glastonbury, Hangout, Ultra y más.