Meghan Trainor quiere pasar por el altar lo antes posible

"En mi caso se ha cumplido esta expresión tan cursi de 'Sabes que estás enamorada cuando lo sabes', y es que es verdad. Jamás había sentido algo parecido por otro ser humano, nunca me canso de estar con él. No hemos pasado literalmente ni un día separados y en ningún momento he acabado saturada. Le echo de menos cuando no está dentro de mi campo visual"