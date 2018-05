Britney Spears muestra su lado más maternal

Aunque en los últimos tiempos Britney Spears ha tenido oportunidad de reivindicarse una y otra vez como la única e inigualable princesa del pop, en el plano de las redes sociales la intérprete lleva varios días presentándose ante el mundo como una madre devota que, ante todo, se siente realizada con el sinfín de satisfacciones que les brindan sus dos hijos.

En una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram, la cantante se dirigió a sus hijos, ya no tan pequeños, Sean Preston y Jayden James -fruto de su extinto matrimonio con Kevin Federline- "Nada me hace más feliz en este mundo que ver a estos chicos crecer, sonreír y reírse a carcajadas. Son mi mundo y me encantan estos días en los que podemos corretear por la casa y jugar juntos".

A lo largo de las últimas semanas, Britney también ha dejado claro en las redes sociales que su relación sentimental con el modelo y entrenador personal Sam Asghari se encuentra en su mejor momento, ya que la artista no ha parado de publicar vídeos que la retratan entrenando duro junto a su chico y compartiendo tiernos besos entre repetición y repetición.