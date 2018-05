Este será el próximo spin-off de Star Wars

Han pasado pocos días desde que el Festival de Cannes acogiera con una espectacular puesta en escena el estreno mundial de 'Han Solo: Una historia de Star Wars', el segundo spin-off de la saga galáctica que se centra en los inicios del cazarrecompensas -y posterior héroe- Han Solo, el personaje que tanto popularizó Harrison Ford en la trilogía original de la franquicia.

La mayor parte de los buenos comentarios que ha recibido la película han ido dirigidas a la impecable interpretación de Donald Glover -quien encarna a versión más joven de Lando Calrissian-. Aprovechando las buenas reseñas, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, reveló que la próxima historia tendrá, indiscutiblemente, a este personaje como protagonista.

"Creo que el próximo spin-off debería estar dedicado a Lando Calrissian. Por supuesto, todavía tenemos muchas historias que contar sobre Han y Chewbacca, pero el siguiente será Lando, sin duda alguna", ha asegurado la sucesora de George Lucas en la productora -que fue adquirida por Disney en 2015- en una entrevista al portal de noticias Premiere France.

Aunque por el momento Donald Glover no se ha pronunciado sobre la posibilidad de protagonizar una nueva cinta, lo que está claro que es que el también cantante está en boca de todo el mundo gracias a su vídeo 'This is America' que ya pasó los 100 millones de reproducciones en YouTube.