El 'curioso' tratamiento facial de Sandra Bullock

A Sandra Bullock definitivamente no le pasan los años. La actriz de 53 años sigue sorprendiendo al mundo con su impresionante aspecto, es como si aún no hubiera pasado un día desde que en el 2010 recibió su Óscar como Mejor Actriz. En su última entrevista con Ellen DeGeneres, la intérprete no pudo evitar la pregunta sobre cuál era el secreto de su belleza, la respuesta dejó impactados a todos.

"Es una forma en la que consigues que el suero penetre a través de la piel, con la técnica de microagujas que consiste en utilizar un pequeño rodillo. Básicamente fomenta la producción de colágeno y durante un día pareces la víctima de un incendio, pero luego estás bien", explicó evasiva. "El suero es extraído de un trozo de piel que proviene de una persona joven de un lugar muy, muy lejano", añadió, provocando que la presentadora perdiera los nervios y gritara: "¡Es del prepucio de bebés coreanos!".

Por desagradable que pueda parecer el origen del principio activo de ese producto, Sandra no duda en recomendarlo a todo el mundo.

"Yo lo llamo el facial de penes. Y cuando veas las maravillas que hace con la piel, también irás al dermatólogo a decir que te dé el suero de penes", aseguró, antes de confesar que había convencido a varias de sus compañeras de su última película de dar una oportunidad al invento.

"No a todas", matizó, "solo a las que pensé que lo apreciarían de verdad".